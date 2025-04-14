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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:١٦ ص

وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره القطري اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

وزير الخارجية الايراني يناقش مع نظيره القطري اخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية

أجرى وزير الخارجية الإيراني مساء الأحد اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، مساء الأحد اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر، وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر حولها.

وشرح وزير خارجية بلادنا سير الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، وأكد على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاستفادة من كافة القدرات الدبلوماسية لحل وتسوية القضايا.

ومن جانبه، رحب رئيس الوزراء القطري بنتيجة الجولة الأولى من المحادثات الإيرانية الأمريكية، وأكدعلى استعداد بلاده للمساعدة في هذه العملية.

/انتهى/

رمز الخبر 1956607

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