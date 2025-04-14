وزير العلوم الايراني: الشعب الفلسطيني لم يُركع الصهاينة فحسب بل اصاب قوة عالمية بالاحباط

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه نوه وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايراني "حسين سمائي"، في كلمة لوزير العلوم الايراني، امام الحشود الطلابية التي تجمعت في جامعة طهران اليوم الاثنين، لنصرة الشعب الفلسطيني الصامد والمظلوم، بالإرادة الحديدية التي يتمتع بها الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، وانتصارهم على الة الحرب الصهيونية - الغربية المدججة بالسلاح؛ قائلا : ان هذا الشعب لم يُركع الكيان الصهيوني فحسب، وانما اصاب قوة عالمية بالاحباط.

واشار سمائي، بان جرائم الابادة والمجازر الوحشية التي يقترفها الكيان الصهيوني في قطاع غزة وسائر المناطق الفلسطينية اليوم، استنهضت الشعوب واثارت موجات عارمة من الغضب والاستنكار على مستوى العالم؛ لافتا في السياق الى المسيرات التي تتجدد اسبوعيا للتنديد بهذا الكيان المجرم.

ومضى وزير العلوم الى القول : ان الوسط الجامعي في جمهورية ايران الاسلامية، ايضا، يلزم على نفسه انطلاقا من واجبه الديني والانساني، بان لا يقف مكتوف الايدي قبال هذه المجازر.

ولفت سمائي، الى ان الوقفة الطلابية امام جامعة طهران اليوم، جاءت في سياق الاحتجاجات الجماهيرية المنددة بالكيان "الاسرائيلي" الجزار وقاتل الاطفال.

واكمل وزير العلوم الايراني : لا شك، ان الكيان الصهيوني لا يتمتع بأي مشروعية ليشكل نظاما او دولة، بل الشعب الفلسطيني المضطهد، لا يزال متمسكا بحقه كشعب صامد وسينتصر على الة حرب العدو قطعا.