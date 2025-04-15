عراقجي وبن فرحان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

وأبلغ وزير الخارجية السعودي بالمفاوضات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط والجولة القادمة من هذه المفاوضات والتي، كالجولة الأولى، ستجري برعاية وزير خارجية عمان في إحدى الدول الأوروبية.

بدوره عبّر وزير الخارجية السعودي عن تقديره للمعلومات التي قدمها وزير الخارجية الايراني في هذا الصدد، وترحيبه بسير المفاوضات، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى نتيجة إيجابية لإيران والمنطقة بأسرها.

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