  1. إيران
  2. السياسة
١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:١٣ ص

عراقجي وبن فرحان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

عراقجي وبن فرحان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية في اتصال هاتفي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن التطورات الإقليمية والدولية.

وأبلغ وزير الخارجية السعودي بالمفاوضات غير المباشرة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط والجولة القادمة من هذه المفاوضات والتي، كالجولة الأولى، ستجري برعاية وزير خارجية عمان في إحدى الدول الأوروبية.

بدوره عبّر وزير الخارجية السعودي عن تقديره للمعلومات التي قدمها وزير الخارجية الايراني في هذا الصدد، وترحيبه بسير المفاوضات، معرباً عن أمله في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى نتيجة إيجابية لإيران والمنطقة بأسرها.

/انتهى/

رمز الخبر 1956655
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات