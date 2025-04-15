مركز أبحاث أمريكي: إيران كانت الفائزة في الجولة الأولى من المفاوضات مع الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب المركز الأمريكي في تحليله: "بدأت المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن يوم السبت في مسقط بوساطة وزير الخارجية العماني. ومن الواضح أن الجولة الأولى من المحادثات كانت لصالح إيران. أولاً، كانت الولايات المتحدة ترغب في إجراء مفاوضات مباشرة، بينما كانت إيران تفضل المفاوضات غير المباشرة. وقد جرت المحادثات في عمان بشكل غير مباشر. ويبدو أن هناك تحية ومصافحة بين ستيف ويتكوف، الممثل الأمريكي، وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، ولكن لم يكن هناك أكثر من ذلك."

وأضاف: "ثانيًا، كانت المفاوضات في عمان تتعلق فقط بالبرنامج النووي، وهو ما كان يُنتقد دائمًا في إطار الاتفاق النووي الشامل الذي تم التوصل إليه في عهد باراك أوباما عام 2015، حيث لم يتناول قضايا البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم هذا البلد للمجموعات الإقليمية. وهذا بالضبط ما تريده إيران."

"وثالثًا، يبدو أن الولايات المتحدة تظهر ضعفًا منذ البداية وتتنازل عن هدف إنهاء البرنامج النووي الإيراني. كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أظهر ترامب وويتكوف أنهما، على الرغم من المطالب القوية من مسؤولي إدارة ترامب قبل بدء المفاوضات بأن تتخلى إيران عن برنامجها النووي بالكامل، بالإضافة إلى برنامجها الصاروخي ودعمها للمجموعات الإقليمية، فإن الهدف الحقيقي لهما هو ضمان عدم قدرة إيران على تصنيع سلاح نووي."

وأشار المركز، الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، إلى أن "فهم أساليب المفاوضات التي يتبعها ويتكوف أمر صعب"، مستشهدًا بتصريحاته في حديثه مع صحيفة "وول ستريت جورنال" قبل بدء المفاوضات في عمان، حيث قال: "موقفنا اليوم هو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. بالطبع، هذا لا يعني أننا لن نجد طرقًا أخرى للتوصل إلى تسوية بين بلدينا. حيث سيكون خطنا الأحمر هو: قدرتكم النووية لا يمكن أن تكون عسكرية."

وأضاف: "هذا تعريف لمكافأة استباقية: هذا هو هدفي النهائي، ولكن إذا لم يعجبكم، سأجد هدفًا آخر."

إذا كان هدف ويتكوف هو التوصل إلى اتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتحقق من البرنامج النووي الإيراني، بينما تستمر إيران في دعمها للمجموعات الإقليمية مثل حماس وحزب الله وأنصار الله في اليمن، وتسمح لإيران بمواصلة تطوير صواريخ ذات مدى أكبر، فإنه يسعى إلى إعادة إحياء الاتفاق القديم.

وقد انسحب الرئيس ترامب من الاتفاث النووي في عام 2018 بالضبط لهذه الأسباب، حيث اعتبر أن الاتفاق النووي مع إيران كان واحدًا من أسوأ وأحادي الجانب من المعاملات التي دخلت فيها الولايات المتحدة على الإطلاق.

وفي ختام مقاله، أكد مجلس العلاقات الخارجية أنه "يبدو الآن أن مطالب ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي من أجل التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران في طريقها إلى النسيان"، موصيًا إدارة ترامب باستخدام أدواتها للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق يتجاوز اتفاق 2015.

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