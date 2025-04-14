  1. إيران
  2. السياسة
١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٤ م

عراقجي سيتوجه إلى موسكو اواخر الاسبوع الحالي

عراقجي سيتوجه إلى موسكو اواخر الاسبوع الحالي

اعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، أن وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي سيتوجه إلى موسكو اخر الاسبوع الحالي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، اوضح انه سيتوجه عراقجي إلى روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع وكان من المقرر أن يتم ذلك مسبقًا.

وفيما يتعلق بالمشاورات مع أعضاء الاتفاق النووي بشأن المفاوضات الإيرانية الأميركية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الاتفاق النووي اتفاق قابل للتطبيق من الناحية القانونية، كما أن لها أطرافا محددة، وسنواصل تفاعلنا ومشاوراتنا وفقا للاتفاق النووي".

وأضاف: "ستكون هذه التفاعلات مفيدة وسيستمر هذا الاتجاه. ومن المقرر أن تنطلق الرحلة هذا الأسبوع، وان يتوجه السيد عراقجي إلى روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وكان من المقرر أن يتم ذلك مسبقًا، لكن المحادثات سيتم مناقشتها مع الولايات المتحدة. وتواصلت المحادثات مع أوروبا، وكان لدينا زيارة السيد تخت روانجي إلى أوروبا الأسبوع الماضي".

/انتهى/

رمز الخبر 1956624
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات