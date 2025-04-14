عراقجي سيتوجه إلى موسكو اواخر الاسبوع الحالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، اوضح انه سيتوجه عراقجي إلى روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع وكان من المقرر أن يتم ذلك مسبقًا.

وفيما يتعلق بالمشاورات مع أعضاء الاتفاق النووي بشأن المفاوضات الإيرانية الأميركية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "الاتفاق النووي اتفاق قابل للتطبيق من الناحية القانونية، كما أن لها أطرافا محددة، وسنواصل تفاعلنا ومشاوراتنا وفقا للاتفاق النووي".

وأضاف: "ستكون هذه التفاعلات مفيدة وسيستمر هذا الاتجاه. ومن المقرر أن تنطلق الرحلة هذا الأسبوع، وان يتوجه السيد عراقجي إلى روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وكان من المقرر أن يتم ذلك مسبقًا، لكن المحادثات سيتم مناقشتها مع الولايات المتحدة. وتواصلت المحادثات مع أوروبا، وكان لدينا زيارة السيد تخت روانجي إلى أوروبا الأسبوع الماضي".

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