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١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٢٤ م

تخت روانجي يؤكد على أهمية الإسراع في توقيع معاهدة السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان

تخت روانجي يؤكد على أهمية الإسراع في توقيع معاهدة السلام بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان

 أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي أكبر صالحي، على أهمية التوقيع السريع على "معاهدة السلام" بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان، واصفا هذه الوثيقة بأنها خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار في هذين البلدين والمنطقة بأكملها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، كتب موقع وكالة أنباء "أرمن برس" الحكومية نقلا عن مقابلة أجراها مجيد تخت روانجي مع موقع "ريجيون مونيتور" أمس الاثنين، أن إيران، كدولة لها علاقات ودية وحسن جوار مع كلا البلدين، تعلن استعدادها الكامل لدعم جميع الجهود الرامية إلى تسهيل توقيع "معاهدة سلام" بين أرمينيا وجمهورية أذربيجان.

وقال نائب وزير خارجية بلادنا: "علينا أن نترك الماضي خلفنا ونركز على المستقبل"، مضيفا: "نص "اتفاقية السلام" جاهز للتوقيع، وكلما أسرعنا في التوقيع على هذه الاتفاقية كان ذلك أفضل لنا جميعا".

وتابع: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كدولة تربطها علاقات ودية ومتوازنة مع كلا البلدين وتلتزم بمبدأ حسن الجوار، مستعدة تماما لدعم وتقديم كل الدعم دون تحفظ لكل الجهود الرامية إلى تسهيل وتسريع توقيع معاهدة السلام".

وأعرب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عن أمله في انتهاء دائم للصراعات العسكرية بين الجارتين في جنوب القوقاز، وردا على توقعات بعض الخبراء بشأن السيناريوهات العسكرية المحتملة، أكد: "نحن ضد أي تغيير في الحدود المعترف بها دوليا وانتهاك وحدة أراضي الدول، وليس من حق أي دولة أن تغزو أراضي دولة أخرى بالاعتماد على قوتها العسكرية واللجوء إلى القوة".

وفي الختام، أكد تخت روانجي على ضرورة التعاون الإقليمي، وذكر أن دول المنطقة يجب أن تتعاون مع بعضها البعض على أساس الاحترام المتبادل والقانون الدولي لبناء مستقبل مليء بالسلام والهدوء والصداقة والتعاون والتقدم للأجيال القادمة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956667
جواد ماستری فراهانی

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