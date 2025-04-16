استمرار  الإنتهاكات العسكرية الأمريكية في اليمن

أفادت وكالة مهر للأنباء، ذكرت مصادر يمنية في نفس اليوم أن الاعتداءات الإجرامية التي ينفذها الإرهابيون الأمريكيون على اليمن لا تزال مستمرة. وأوضح مراسل شبكة "المسيرة" في محافظة "ذمار" أن الطائرات الحربية الأمريكية قامت بقصف منطقة "ميفعة عنس".

وكانت "المسيرة" قد أفادت سابقًا بأن الطائرات الحربية الأمريكية نفذت 13 غارة جوية على مناطق "آل سالم" و"كتاف" وشرق مدينة صعدة خلال الساعات القليلة الماضية. ومنذ 15 مارس، استأنفت الحكومة الأمريكية، بناءً على توجيهات الرئيس السابق "دونالد ترامب"، الغارات الجوية على الأراضي اليمنية لدعم السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني، وزادت من وتيرتها.

ويؤكد المسؤولون اليمنيون أنه على الرغم من ادعاءات الأمريكيين باستهداف المنشآت والبنى التحتية العسكرية، فإنهم يستهدفون المباني السكنية والمدنية، مما يؤدي إلى استشهاد المواطنين اليمنيين.

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