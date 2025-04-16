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١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:١٧ م

الحكومة الايرانية تعلق على الشائعات بشأن إعادة فتح السفارة الأمريكية

الحكومة الايرانية تعلق على الشائعات بشأن إعادة فتح السفارة الأمريكية

علقت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني على الشائعات حول إعادة فتح السفارة الأميركية في طهران.

وأفات وكالة مهر للأنباء، انها علقت فاطمة مهاجراني على الشائعات حول إعادة فتح السفارة الأميركية في إيران وقالت: "لا معنى لهذا الموضوع في الوقت الراهن".

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أوضحت فاطمة مهاجراني، ردا على سؤال حول تقديم وزير الاقتصاد إلى مجلس النواب وإمكانية ربط هذه القضية بعملية المفاوضات: "من حيث المبدأ، لم ولن نربط أي قضية من قضايا البلاد بالمفاوضات".

وأضافت: "كما قال رئيس الجمهورية وذكر قائد الثورةالاسلامية في تصريحاته امس الثلاثاء"، فإننا لن نربط أيًا من القضايا الداخلية للبلاد بالمفاوضات. يتم تنفيذ الشؤون الجارية للبلاد".

وتابعت مهاجراني: "ستكون المفاوضات من ضمن القضايا التي تتابعها وزارة الخارجية"، وأضافت: "الحكومة لديها قانونيا ثلاثة أشهر لتقديم وزير الاقتصاد، وبطبيعة الحال يمكنها استخدام الأشهر الثلاثة المخصصة لها".

/انتهى

رمز الخبر 1956709
جواد ماستری فراهانی

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