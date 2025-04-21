مهاجراني: لن نربط الشؤون الداخلية للبلاد بأي مفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في معرض إيران إكسبو ردا على سؤال حول إقامة علاقات تجارية بين إيران والدول الأخرى: "استراتيجيتنا هي تطوير علاقات متوازنة مع جميع الدول، وبطبيعة الحال، في هذا الصدد، فإن العلاقات مع الدول الإقليمية والمجاورة واستخدام طاقة الاتفاقيات مثل شنغهاي وبريكس وأوراسيا هي من الأولويات".

وأضافت: "إذا كانت هناك أي فرص في المستقبل فسوف يتم إضافتها، ولكن بشكل عام سنعمل على تعزيز الأمور المتعلقة بتنمية التجارة مع التركيز على العالم أجمع ولكن مع إعطاء الأولوية لدول المنطقة".

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأميركية في إيران، قالت مهاجراني: "أولويتنا هي العمل مع العالم أجمع باستثناء الكيان الصهيوني". نحن لا نمنع الاستثمار من دول أخرى، ولكن البنية التحتية الحالية ليست جاهزة للاستثمار الأمريكي لأن هناك قضايا لا تزال قائمة على الساحة السياسية.

وأكدت: "دخولهم يتطلب اتخاذ الإجراءات الأولية، وهو ما لم يتم اتخاذه حتى الآن".

وفيما يتعلق بالربط بين المفاوضات ومعرض إيران، أوضحت المتحدث باسم الحكومة: "نحن لسنا متحمسين للغاية ولا حذرين بشأن المفاوضات". فهو أحد الشؤون الجارية في البلاد والتي يتم متابعتها.

وأضافت: "أؤكد مرة أخرى أن كل شؤون البلاد تسير في مسارها الخاص، وعندما نظم أصدقاؤنا برنامج معرض القدرات التصديرية لم يكن هناك حديث عن المفاوضات، بل إن هذا المعرض هو نتيجة أنشطتنا الخاصة".

وقالت مهاجراني: "لم ولن نربط الشؤون الداخلية للبلاد بأي مفاوضات، ولكن إذا كانت هناك حاجة للاستثمار فهي تحتاج إلى بنية تحتية لا بد من إنشائها".

/انتهى/