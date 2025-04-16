بزشكيان: المفاوضات تسير بشكل طبيعي ولا تعطل شؤون البلاد

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن تصريحات بزشكيان جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، حيث أضاف: "إن سير المفاوضات يسير بشكل عادي، والأمور في البلاد تُتابع بشكل طبيعي، ولا تتوقف حتى لثانية واحدة بسبب هذه القضايا".

كما أشار رئيس الجمهورية بعد تقرير وزير الطاقة حول آخر مستجدات إعادة تشغيل بعض المحطات الكهربائية التي كانت خارج الشبكة بسبب أعمال الصيانة، إلى أن أول شحنة من الألواح الشمسية المستوردة ستصل إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيًا إلى بدء العمل على تركيبها وتشغيلها في المؤسسات الحكومية بسرعة.

ورحب بزشكيان أيضًا بالدكتور محسن إسماعيلي، المعاون الجديد للشؤون الاستراتيجية والبرلمانية، معبرًا عن شكره للجهود التي بذلها كل من الدكتور ظريف والدكتور دبيري، معربًا عن أمله في الاستفادة من قدرات الدكتور ظريف.

وفي سياق الجلسة، أكد نائب رئيس الجمهورية الأول على أهمية اللقاء الذي تم مع قائد الثورة يوم أمس، مشددًا على أن القضايا التي تم التأكيد عليها ستُعطى اهتمامًا جادًا وسيتم اتخاذ خطوات جدية لمتابعتها وتنفيذها.

كما قدم وزير الخارجية تقريرًا عن آخر مستجدات المفاوضات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى المناقشات المتعلقة بالمفاوضات المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل.

وقدم رئيس البنك المركزي تقريرًا مفصلًا حول كيفية الإجراءات الحكومية للحفاظ على قيمة العملة الوطنية ومتطلباتها.

كما تم خلال الجلسة التصديق على عدد من اللوائح التنفيذية للبرنامج السابع للتنمية والتقدم، بالإضافة إلى بعض اللوائح التنفيذية لميزانية 1404، وزيادة مدة إلغاء التأشيرات بين إيران وكازاخستان من 14 إلى 30 يومًا، وتوقيع اتفاقية مؤقتة للتعاون الأمني والشرطي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان.

كما قدم رئيس منظمة تطوير التجارة الإيرانية تقريرًا مفصلًا عن تنظيم معرض "إكسبو" كأكبر حدث اقتصادي واجتماعي وسياسي، بالتزامن مع انعقاد قمة التعاون الاقتصادي مع إفريقيا.

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