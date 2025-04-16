تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وإيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "تاس"، تم توقيع هذه المعاهدة في 17 يناير 2025 خلال زيارة مسعود بزشکیان، رئيس الجمهورية الإيرانية، إلى موسكو ولقائه مع فلاديمير بوتين، نظيره الروسي. وقد صادق ممثلو الدوما الحكومية الروسية بالإجماع على هذه المعاهدة في وقت سابق.

إن تصديق هذه المعاهدة في مجلس الاتحاد الروسي يعني أن هذا الاتفاق أصبح ساري المفعول الآن.

وبموجب هذه المعاهدة، سيتعمق الطرفان في علاقاتهما في جميع المجالات، وسيعززان التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، وسيتعاونان بشكل وثيق في الأنشطة الإقليمية والعالمية.

تتضمن هذه الاتفاقية أكثر من 30 محورًا في مجالات متنوعة تشمل الاقتصاد، والنقل، والممرات والترانزيت، والمالية والمصرفية، والاستثمار، والعلوم، والنفط والغاز. في الواقع، تُعتبر هذه الاتفاقية عقدًا طويل الأمد يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مع مراعاة الحقوق الثنائية وتوازن الالتزامات واحترام السيادة الإقليمية. وتتكون من مقدمة و47 مادة، تم إعداد مسودتها من قبل إيران وتم الانتهاء منها في صيف هذا العام.

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