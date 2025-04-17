عراقجي يتوجه إلى موسكو حاملا رسالة قائد الثورة إلى بوتين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي ضمن إعلانه عن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى موسكو، قال: تأتي الزيارة المقررة مسبقاً لعراقجي إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، في إطار المشاورات والتشاور المستمر بين البلدين كشريكين استراتيجيين.

وأضاف من المقرر أن يجري عراقجي خلال هذه الزيارة محادثات وتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين الروس بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن المفاوضات غير المباشرة الأخيرة مع أميركا.

واعتبر بقائي هذه الزيارة، فرصة ثمينة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، وخاصة معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا.

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