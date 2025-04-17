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١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٣٤ ص

عراقجي يتوجه إلى موسكو حاملا رسالة قائد الثورة إلى بوتين

عراقجي يتوجه إلى موسكو حاملا رسالة قائد الثورة إلى بوتين

توجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على رأس وفد، صباح اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات ومشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية، إلى الرئيس الروسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي ضمن إعلانه عن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى موسكو، قال: تأتي الزيارة المقررة مسبقاً لعراقجي إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، في إطار المشاورات والتشاور المستمر بين البلدين كشريكين استراتيجيين.

وأضاف من المقرر أن يجري عراقجي خلال هذه الزيارة محادثات وتبادل وجهات النظر مع كبار المسؤولين الروس بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، فضلاً عن المفاوضات غير المباشرة الأخيرة مع أميركا.

واعتبر بقائي هذه الزيارة، فرصة ثمينة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين، وخاصة معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا.

/انتهى/

رمز الخبر 1956740
شیرین سماره

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