توفر امكانية 10 مليارات دولار طاقة اقتصادية بفضل معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين ايران وروسيا

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب وزير الخارجية الايراني السابق، مهدي صفري، في مقابلة صحفية: "الاتفاق الإيراني الروسي استراتيجية وقابلة للتطبيق على جميع الأصعدة، ويمكن متابعتها وتنفيذها على الأصعدة السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية".

وأضاف: "يجب على الوزارة استخراج أجزاء مختلفة من الاتفاق والبدء بالتعاون مع نظيرتها الروسية..لقد خلق هذا الاتفاق أساسًا جيدًا للغاية يمكننا من خلاله تعزيز مصالحنا بالتعاون مع الأطراف الروسية"

وقال نائب الوزير الإيراني السابق: "يجب أن يتم عقد اجتماع على المستوى الرئاسي وإعطاء التعليمات للوزراء المختلفين لبدء التعاون".

وأضاف صفري: "لدينا أفضل الفرص لزيادة نسبة التجارة في اطار أوراسيا وبإمكاننا بسهولة زيادة علاقاتنا التجارية مع روسيا والوصول إلى 5 مليارات دولار في الخطوة الأولى و10 مليارات دولار في الخطوة الثانية".

وأكد نائب وزير الخارجية السابق: "يمكننا زيادة الصادرات في قطاعات مواد البناء والصلب والزراعة وصناعة السيارات وغيرها، ومن ناحية أخرى استيراد السلع الأساسية من روسيا"، مضيفا: "إن معرض التصدير الذي سيقام في 28 مايو هو أفضل فرصة للقيام بهذه الأمور".

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