تواجد المتخصصين الروس في إيران للعمل على خط السكة الحديدية رشت-أستارا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الاربعارء خلال حديثه للصحفيين: "متخصصونا موجودون حاليا في إيران ويعملون".

وكان السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي قد صرح في وقت سابق بأن خط السكة الحديد رشت-أستارا سيتم بناؤه في أقل من 3 إلى 4 سنوات.

وفي عام 2023، وفي إطار مشروع الشمال والجنوب، وقعت روسيا وإيران اتفاقية لبناء قسم بطول 160 كيلومترًا من خط سكة حديد رشت-أستارا بين جمهورية أذربيجان وإيران، والذي سيوفر الوصول إلى موانئ الخليج الفارسي.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع 1,6 مليار يورو. وبحسب هذه الوثيقة، ستتحمل موسكو وطهران بشكل مشترك تكاليف التصميم والبناء وتوريد السلع والخدمات.

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