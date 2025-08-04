أحدث تفاصيل عن مشروع سكة حديد رشت-أستارا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عباس خطيبي انفرادي، نائب وزير الطرق لشؤون بناء وتطوير السكك الحديدية والموانئ والمطارات، في مقابلة صحفية: "يُعد خط سكة حديد رشت-أستارا الحلقة المفقودة الأخيرة في ممر الشمال-الجنوب في قطاع السكك الحديدية. سيُكمل هذا المشروع، الذي يبلغ طوله 162 كيلومترًا، في حال بناؤه وتشغيله، ممر الشمال-الجنوب داخل بلدنا، وهو الجزء المتعلق ببلدنا".

وأضاف: "من القضايا الأساسية والمهمة التي أُثيرت في بناء هذا المشروع والتي تُتابع حاليًا مسألة استملاك الأراضي. تُعد هذه الـ 162 كيلومترًا قضية بالغة الأهمية لوقوعها في أراضٍ زراعية عالية الجودة. حتى الآن، وبفضل دعم الحكومة وهيئة التخطيط والموازنة، وتأكيدات المسؤول الرفيع المستوى في وزارة الطرق والتنمية الحضرية، تم تأمين حوالي 45 كيلومترًا من هذا المسار".

وأوضح خطيبي: "خطتنا، إن شاء الله، وبالجهود المتواصلة، أن نتمكن من تأمين الأرض اللازمة لهذا المسار بالكامل بحلول نهاية العام، وتجهيز الأرضية اللازمة لإنشائه".

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