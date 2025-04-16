السفارة الإيرانية في لندن تحتج على مزاعم الحكومة البريطانية التي لا أساس لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لندن في بيان لها، ردا على مزاعم لندن التي لا أساس لها: "ترفض سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية رفضا قاطعا الاتهامات التي تربط الحكومة الإيرانية بأنشطة عصابة إجرامية مقرها السويد تسمى فوكستروت".

وأعلنت السفارة الإيرانية أيضًا أنها قدمت احتجاجها إلى الحكومة البريطانية، وأن بريطانيا فشلت في تقديم أدلة موثوقة في قضايا مماثلة أخرى، وفشلت في تقديم أدلة وثائقية.

وأكدت السفارة الإيرانية في لندن: "نعتبر مثل هذه المواقف الباطلة والسلوكيات الهدامة ضارة بالعلاقات الثنائية، وندعو بريطانيا إلى الامتناع عن تبني التوجهات العدائية تجاه إيران".