عراقجي يلتقي الرئيس الروسي في موسكو + فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان التقى وزير الخارجية الايران، عياس عراقجي، الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، في موسكو.

ومن المقرر ان يسلم وزير الخارجية الايراني، رسالة قائد الثورة الاسلامية، الامام الخامنئي، للرئيس بوتين.