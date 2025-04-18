استعراض مسيرة "كرار" النفاثة في اليوم الوطني للجيش الايراني.. ماهي مواصفاتها؟

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم استعراض طائرة جت كرار بدون طيار للتقييم اليوم الجمعة خلال مراسم استعراض جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبه يومه الوطني.

مسيرة "كرار" طائرة بدون طيار متعددة الأغراض تعمل بمحركات نفاثة ولديها القدرة على:

حمل وإطلاق طوربيد "كوسي (مارك 46)" وزنه 230 كجم بمدى 11 كم.

حمل وإطلاق قنبلة واحدة من طراز مارك 82 تزن 500 رطل (227 كجم) تسقط حرًا.

حمل وإطلاق قنبلة جوية موجهة متكاملة من طراز "بالابان" وزنها 150 كجم بمدى 25 كم.

حمل وإطلاق صاروخ جو-جو/جو-أرض "آذرخش" وزنه 70 كجم بمدى 10 كم.

حمل وإطلاق صاروخ جو-جو من طراز "مجيد (AD-08)" وزنه 75 كجم بمدى يصل إلى حوالي 8 كم.

حمل وإطلاق صاروخ جو-جو من طراز "شهاب ثاقب" وزن 84 كجم بمدى 10 كم.

حمل وإطلاق صاروخ مضاد للدروع من طراز "شفق" وزن 48 كجم، بمدى 20 كم.

حمل وإطلاق قنبلة "سيمرغ" المتشظية التي يبلغ وزنها 1500 رطل (BL-755 Islam).

حمل وإطلاق قنبلة جوية واحدة غير مسماة تزن 500 رطل تشبه القنبلة الأمريكية SDB (GBU-39).

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