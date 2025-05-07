إيران ستجري طيران تجريبي لطائرة "سيمرغ" المدنية بحلول العام المقبل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمين مقر تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة والفضاء والنقل والتنمية الحضرية، حسين شكري، اليوم الأربعاء، في اجتماع "أهداف وخطط مقر تطوير اقتصاد المعرفة في مجالات الفضاء والمواصلات والتنمية الحضرية لعام 1404" في مكتب نائب الرئيس للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة: إن التعاون في بناء طائرة "سيمرغ" هو أحد المشاريع المهمة لنائب الرئيس التي يتم تنفيذها هذا العام. تم تصميم هذه الطائرة على أساس منصة موجودة، ومن المتوقع أن يتم إجراء اختبار الطيران الخاص بها بحلول العام المقبل، بالتعاون مع المنظمة ذات الصلة التابعة لوزارة الدفاع وشركة قائمة على المعرفة، من أجل تطويرها والحصول على المعايير اللازمة.

وأشار إلى أنه تم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم مع شركات الطيران الخاصة لاستخدام هذه الطائرة ضمن أساطيلها في حال حصولها على التراخيص المدنية.

وأضاف شكري: "إن هناك قضية أخرى وهي مشروع تصميم وبناء طائرة تتسع لـ72 مقعدا، والذي تم تعريفه بأنه مشروع أكاديمي وبحثي". إن هدف هذا المشروع ليس مجرد بناء طائرة على المدى القصير، بل تطوير المعرفة التقنية وإنشاء منصة للأنشطة الأكاديمية والشركات القائمة على المعرفة في مجال التصميم والبحث بحيث يمكن تطبيق إنجازاتها على المدى الطويل في مختلف قطاعات صناعة الطيران.

وأوضح أن "مشاريع بناء الطائرات هي مشاريع طويلة الأمد بسبب تكلفتها العالية وحاجتها إلى استثمارات ضخمة، ولا يمكننا أن نتوقع إنجازها خلال سنة إلى ثلاث سنوات ولذلك، سيستمر الدعم المقدم لهذا المشروع، وتم إعداد خطة طويلة الأمد بهدف الاستفادة من التعاون الدولي للارتقاء به.

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