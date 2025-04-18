لافروف: سيتم إلغاء التأشيرات بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ردا على سؤال حول متى سيتمكن الناس من الشعور بنتائج الاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وروسيا ومتى سيتم إلغاء التأشيرات بشكل كامل بين البلدين، قال: "حتى قبل الاتفاقيات تم اتخاذ بعض الخطوات".

وأضاف نحن في المراحل النهائية من صياغة اتفاقية سياحية لإلغاء التأشيرات بين إيران وروسيا، وبدأنا العمل عليها، وسيتم تنفيذها قبل أن نوقع هذه الاتفاقية.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالاتفاقية الاستراتيجية، يتم إحداث مجالات جديدة بين البلدين وبمجرد توقيع الاتفاقية الاستراتيجية وتنفيذها، سنعمل منذ الأيام الأولى على إزالة العقوبات الغربية المفروضة، وكذلك إشراك أعضاء المؤسسات والدول الصديقة في هذا المسار.

وقال تدعو وثيقة التعاون هذه إلى وقف الجهود غير القانونية التي يتم تنفيذها في انتهاك للقانون الدولي. مضيفا إن تعاوننا طويل الأمد ومستمر، ولدينا علاقات ثنائية جيدة، وسوف نستفيد من هذه العلاقات الثنائية. ونحن نستخدم أيضا النظام المصرفي فيما بيننا.

وأضاف كما أننا نمتلك الخبرة الكافية لمواجهة هذه الأعمال غير القانونية ضدنا، وهذا يعكس إصرارنا على تعزيز التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات.

/انتهى/