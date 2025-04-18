عراقجي: رسالة القائد إلى بوتين تشمل أبعاد العلاقات بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في إشارة للقائه مع الرئيس الروسي أمس، قال عراقجي كان لي لقاء جيد ومهم للغاية مع الرئيس الروسي، وسلمته رسالة مكتوبة من قائد الثورة الإسلامية. رسالة مهمة جداً تتناول أبعاد العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا. وتتناول أيضا القضايا الإقليمية ويطرح مواضيع مهمة.

وقال عراقجي في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ، قدّمت إلى السيد بوتين رسالة من سماحة قائد الثورة الإسلامية، وهي رسالة تُحدد أبعاد العلاقات بين إيران وروسيا

وأضاف عراقجي حديثي مع الرئيس بوتين كان بنّاء، ويُظهر أن العلاقات بين بلدينا تسير في الاتجاه الصحيح.

وتابع، لم تشهد العلاقات بين إيران وروسيا في أي وقت مضى مثل هذا القدر من المتانة. كما أن مستوى التبادل السياسي بين البلدين حالياً في أعلى درجاته.

واضاف عراقجي, إن الاتفاقية الشاملة مع روسيا تُظهر للعالم بأسره أننا نتجه نحو علاقات طويلة الأمد , مشددا على إن القرار الذي اتخذته إيران وروسيا هو قرار استراتيجي، ولن يتأثر بالتطورات الأخرى.

وأضاف، نشعر بارتياح كبير لتصديق مجلس الدوما الروسي على الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة.

وتابع، إن العلاقات التجارية بين إيران وروسيا تتقدم بوتيرة متسارعة، ومن المؤكد أن توقيع اتفاقية التجارة الحرة سيُعزز هذه العلاقات بشكل أكبر.

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