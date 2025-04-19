اليمن: نحن مستعدون للوصول إلى أعلى مستويات المواجهة مع الولايات المتحدة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أفاد المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن الولايات المتحدة تسعى إلى تصعيد الضغوط على الشعب اليمني من خلال قصف ميناء رأس عيسى في الحديدة.

وجاء في بيان المكتب: "إن استهداف ميناء رأس عيسى يأتي في إطار منع وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى الشعب اليمني. وتعتبر هذه الجريمة حربًا تعكس حجم الفشل الذي يواجهه العدو الأمريكي".

وأضاف المكتب السياسي لحركة أنصار الله: "إن الهجمات الأمريكية تأتي ردًا على دعم اليمن للشعب الفلسطيني المظلوم، وهي بالتأكيد لن تحقق أهدافها. هذه الهجمات لن تمر دون رد، ونحن مستعدون للانتقال إلى أعلى مستويات المواجهة مع العدو الأمريكي".

وقد أسفرت الهجمات الوحشية الأمريكية على الميناء عن سقوط 245 شهيدًا وجريحًا.

/انتهى/