الخارجية الإيرانية: ندين الهجمات العسكرية الأمريكية على البنية التحتية للموانئ اليمنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي، قدم أحر التعازي في استشهاد المواطنين اليمنيين واعرب عن تضامن بلاده مع الشعب اليمني الصامد.

وادان الغارات الجوية الأمريكية على ميناء رأس عيسى بالحديدة اليمنية والتي راح ضحيتها العشرات من أبناء الشعب اليمني.

وقال بقائي: أن العدوان على اليمن يأتي في إطار الدعم الأمريكي الشامل للإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة.

وأضاف العدوان على اليمن جعل من أمريكا شريكا لجرائم الصهاينة في فلسطين والمنطقة.

وتابع استمرار الهجمات الأمريكية وتدمير البنية التحتية في اليمن سيشجع الصهاينة على مواصلة جرائمهم في غزة والضفة.

ودعا إلى وضع حد لصمت المجتمع الدولي وتقاعسه أمام الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان التي ترتكبها الولايات المتحدة ضد الشعب اليمني، مشيرا إلى مسؤولية الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي في هذا الصدد.

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