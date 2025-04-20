اليمن: عشرات الغارات الأميركية تستهدف صنعاء والحديدة ومناطق أخرى

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مراسل الميادين أنّ طائرات العدوان الأميركي شنت 20 غارة على العاصمة صنعاء وضواحيها الغربية والشرقية والجنوبية.

وأوضح أنّ شهيدين ارتقيا وأصيب اثنان آخران، في حصيلة غير نهائية للغارات الأميركية على حي النهضة في مديرية الثورة شمالي صنعاء، مشيراً إلى أنّ العدوان استهدف بـ5 غارات حديقة "21 سبتمبر" في المديرية نفسها.

وأعلن المراسل عن ارتقاء شهيد وإصابة شخص من جراء الغارات الأميركية على مديرية بني مطر غربي صنعاء، وأصيب شخص أيضاً في الغارات على مقبرة ماجِل الدِّمّة في مديرية الصافية وسط العاصمة.

واستهدف العدوان الأميركي بـ4 غارات جنوب منطقة الحَفَا جنوبي شرق صنعاء.

وقال المراسل إنّ "العدوان الأميركي شنّ 13 غارة على ميناء ومطار الحُدَيْدَة الدولي"، كما نفّذ سلسلة غارات على مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غربي البلاد.

وأفاد بأنّ غارات أميركية استهدفت منطقة ضَرَوان في مديرية هَمْدان ومديريتي بني حُشَيْش وبني مطر.

ويتواصل العدوان الأميركي على اليمن، منذ استئناف العمليات اليمنية، إسناداً ودعماً للشعب الفلسطيني بعد تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، أنيس الأصبحي، للميادين، أنّ حصيلة العدوان الأميركي على البلاد بلغت 117 شهيداً و221 جريحاً بينهم نساء، منذ منتصف شهر آذار/مارس الماضي ولغاية الـ13 من نيسان/أبريل الجاري.

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