الخارجية الايرانية: الجولة الثانية تضمنت رسم الاطار العام للمفاوضات بين ايران وأمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الخارجية الايرانية قالت في بيان لها،اليوم السبت، اختُتمت الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا، التي انطلقت ظهر اليوم السبت في العاصمة الإيطالية روما، بحضور وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ستيف وِتكوف، وبتنسيق وتسهيل من وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، بالتفاهم على عقد جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل.

وأضافت، خلال هذه الجولة، قام كبيرا المفاوضين من الجانبين الإيراني والأميركي برسم الإطار العام للمفاوضات، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الأساسية المتعلقة برفع العقوبات والملف النووي.

وتابعت، اتفق الطرفان على مواصلة الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة يوم السبت المقبل في مسقط.

واختتمت بالقول، بالنظر إلى الحاجة لمزيد من البحث والتدقيق على المستوى الفني حول قضيتين أساسيتين هما "الرفع الفعّال للعقوبات" و"بناء الثقة بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني"، تقرر أن تعقد الوفود الفنية من الجانبين، الإيراني والأميركي، اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل في مسقط، برعاية وزارة الخارجية العمانية.