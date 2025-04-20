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٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:١٠ ص

عراقجي يشكر نظيره الإيطالي على تعاونه وتنسيقه مع عمان لعقد الجولة الثانية من المحادثادت

عراقجي يشكر نظيره الإيطالي على تعاونه وتنسيقه مع عمان لعقد الجولة الثانية من المحادثادت

أجرى وزير الخارجية الایرانی، الذي زار روما للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، محادثة هاتفية مع نظيره الإيطالي قبل العودة إلى طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني السيد عباس عراقجي، الذي زار روما للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني بنتيجة المحادثات في مكالمة هاتفية قبل عودته إلى طهران.

وشكر وزير خارجية بلادنا نظيره الإيطالي على تعاونه وتنسيقه مع سلطنة عمان في عقد هذه الجولة من المحادثات، ووصفها بأنها بناءة وتتطلع إلى المستقبل، وأكد أنه إذا استمرت الواقعية وحسن النية فمن الممكن تحقيق النتائج الايجابية.

وأشاد وزير الخارجية الإيطالي بالنهج المسؤول الذي اتخذته إيران وشكر وزير خارجية بلادنا على إبلاغه بنتائج المحادثات، وأعلن استعداد إيطاليا لأي مساعدة في مواصلة هذا المسار.

/انتهى/

رمز الخبر 1956834

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