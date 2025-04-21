زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة أردكان في محافظة فارس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع الزلزال في الساعة 14:12 اليوم الاثنين، حيث كان مركزه على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم يتم حتى الآن تلقي أي تقارير عن الأضرار المحتملة الناتجة عن هذا الزلزال.

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