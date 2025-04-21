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٢١‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٢٤ م

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة أردكان في محافظة فارس

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة أردكان في محافظة فارس

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر مدينة أردكان، التابعة لمدينة سبیدان في محافظة فارس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقع الزلزال في الساعة 14:12 اليوم الاثنين، حيث كان مركزه على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم يتم حتى الآن تلقي أي تقارير عن الأضرار المحتملة الناتجة عن هذا الزلزال.

/انتهى/

رمز الخبر 1956911
یاسر المصری

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