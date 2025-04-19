تفاهم جديد مع المملكة العربية السعودية لتقديم خدمات طبية وصحية خلال موسم الحج

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وفي حديثه مع مراسلها، أشار سيد علي مرعشي، رئيس مركز الطب للحج والزيارة، إلى وضع اللقاحات الخاصة بالحج هذا العام، مؤكدًا أنه لا توجد أي نقص في هذا المجال. وأوضح أن استيراد اللقاحات تم بشكل كافٍ، حيث تم طلب أكثر من 80 ألف لقاح مجددًا لموسم الحج الحالي.

وأكد مرعشي أن اللقاحات المستوردة تتمتع بجودة عالية، مشيرًا إلى أن اللقاحات التي تم تجهيزها للحج هذا العام هي من نفس نوع اللقاحات المستخدمة في العام الماضي، وتم استيرادها وفقًا لتواريخ انتهاء صلاحية محددة.

كما أعلن عن استيراد لقاحات أوروبية من إيرلندا ذات جودة عالية جدًا.

وفيما يتعلق بالعقود الجديدة مع المملكة العربية السعودية، أضاف رئيس مركز الطب للحج والزيارة أنه بالإضافة إلى العقود الموقعة مع المستشفيات، تم إبرام عقود أخرى لتأمين سيارات الإسعاف والتخلص من النفايات الطبية.

وأشار مرعشي أيضًا إلى أن الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمستشفيات والمرافق الطبية، بالإضافة إلى عملية إصدار تصاريح دخول الكوادر الطبية، قيد الإعداد.

وفيما يخص المعدات الطبية، أكد أن الأدوية والمعدات الأخرى اللازمة لموسم الحج في مرحلة التحضير والإرسال، لضمان قدرة الفرق الطبية على تقديم الخدمات بسهولة للحجاج.

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