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٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٣ ص

زلزال  ماهدشت لم يخلّف أي أضرار في قاعدة الفضاء

زلزال  ماهدشت لم يخلّف أي أضرار في قاعدة الفضاء

أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية أن الزلزال الذي وقع مساء أمس في منطقة ماهدشت بمحافظة البرز لم يُسجل أي أضرار في البنية التحتية لقاعدة الفضاء في ماهدشت.

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح "حسن سالاريه"، رئيس المنظمة، أن الزلزال الذي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر والذي حدث في محافظة البرز، لم يُسفر عن أي أضرار في المنشآت والمعدات الخاصة بقاعدة الفضاء.

وأضاف سالاريه أنه فور وقوع الزلزال، قامت الفرق الفنية والأمنية المتواجدة في قاعدة الفضاء ماهدشت بإجراء تقييم لحالة الهياكل والمعدات الحساسة، ولحسن الحظ لم تُلاحظ أي علامات على الأضرار أو خلل في أداء المعدات.

كما أشار إلى أن جميع الأنشطة في هذه القاعدة مستمرة بشكل طبيعي، ولا يوجد أي سبب للقلق.

/انتهى/

رمز الخبر 1957477
یاسر المصری

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