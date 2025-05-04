زلزال  ماهدشت لم يخلّف أي أضرار في قاعدة الفضاء

أفادت وكالة مهر للأنباء، صرح "حسن سالاريه"، رئيس المنظمة، أن الزلزال الذي بلغت قوته 4 درجات على مقياس ريختر والذي حدث في محافظة البرز، لم يُسفر عن أي أضرار في المنشآت والمعدات الخاصة بقاعدة الفضاء.

وأضاف سالاريه أنه فور وقوع الزلزال، قامت الفرق الفنية والأمنية المتواجدة في قاعدة الفضاء ماهدشت بإجراء تقييم لحالة الهياكل والمعدات الحساسة، ولحسن الحظ لم تُلاحظ أي علامات على الأضرار أو خلل في أداء المعدات.

كما أشار إلى أن جميع الأنشطة في هذه القاعدة مستمرة بشكل طبيعي، ولا يوجد أي سبب للقلق.

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