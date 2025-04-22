سلطان عمان من روسيا: نسعى لعلاقات مميزة مع روسيا في الطاقة والزراعة والتجارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أنه سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد خلال مراسم استقباله في الكرملين اليوم الثلاثاء، أعرب عن شكره وتقديره للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حفاوة الاستقبال.

وأعرب سلطان عمان عن تفاؤله بإمكانية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع روسيا في الفترة المقبلة، وقال: "نسعى لتكون العلاقات بين روسيا وسلطنة عمان مميزة ومفيدة تخدم شعوب البلدين. وقد التقينا صباح اليوم مع مجموعة من رجال الأعمال، الذين أبدوا اهتمامهم في تطوير هذه العلاقة، هناك الكثير من المجالات للتعاون سواء في الطاقة أو في الزراعة أو في التجارة، وقد باشر العديدة من رجال الأعمال في فتح مكاتب (في روسيا) وتبادل الزيارات".

كما لفت سلطان عمان إلى اهتمام بلاده في زيادة الاستثمارات المشتركة.

من جهته أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بعلاقات روسيا مع سلطنة عمان، داعيا لتعزيز التعاون في مجالات عدة منها النقل والاستثمارات المتبادلة والزراعة.

وأكد بوتين اهتمام الشركات الروسية، بما في ذلك شركات الطاقة، في تطوير العلاقات مع سلطنة عمان، مشيرا إلى أنه تم التحضير لحزمة من الاتفاقات والوثائق لتوقيعها والتي ستعطي زخما للعلاقات الثنائية.

وذكر الرئيس الروسي أن موسكو ومسقط تحتفلان هذا العام بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

كذلك أعلن الرئيس الروسي عن خطة لعقد قمة بين روسيا والدول العربية هذا العام، وفي هذا الصدد دعا بوتين سلطان عمان للمشاركة في القمة الروسية العربية المقررة في 2025.

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