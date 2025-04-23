الجيش الإيراني يعلن عن بناء سفن حربية تفوق 5000 طن وتطوير محركات نووية

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد العميد البحري علي أصغر مظلومي أن "السواحل الشمالية للخليج الفارسي جميعها تعود لإيران، ومن يطمع في هذه المنطقة ويرغب في نشر الاسم الزائف 'الخليج العربي'، عليه أن يعلم أنه يجب عليه المرور على جثثنا".

وأضاف مظلومي، مشيرًا إلى السياسة السلمية لإيران: "رسالة إيران إلى العالم هي السلام والصداقة، وقد أعلنا هذه الرسالة خلال مهمتنا حول العالم، ولكننا سنواجه بكل قوتنا أي نية خبيثة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما أشار قائد المجموعة البحرية 86 إلى أن "الجمهوية الاسلامية الايرانية قد صمدت لمدة 47 عامًا، وحتى في أثناء مهمتنا حول العالم، تعرضت سفننا للعقوبات"، مضيفًا: "لقد اعتمدنا على قدراتنا الداخلية، وفي كل مكان يوجد فيه ظلم، ترفع راية المقاومة".

وكشف عن خطط الجيش لتعزيز القدرات البحرية، قائلًا: "نحن نتجه نحو تطوير المحركات النووية لزيادة قوة المقاومة والمناورة في البحر".

وأكد العميد البحري مظلومي على أن "السفن الحربية التي تفوق 5000 طن قيد الإنشاء حاليًا، حيث كانت سفننا تعتمد على التصنيع البريطاني حتى عام 1389، ومنذ ذلك الحين بدأنا في بناء السفن المتطورة، والآن نحن في مرحلة تصنيع سفن دعم من هذا النوع".

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