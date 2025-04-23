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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٠٠ م

الجيش الإيراني يعلن عن بناء سفن حربية تفوق 5000 طن وتطوير محركات نووية

الجيش الإيراني يعلن عن بناء سفن حربية تفوق 5000 طن وتطوير محركات نووية

أعلن قائد المجموعة البحرية 86 في الجيش الإيراني عن بدء بناء سفن حربية تفوق وزنها 5000 طن، مشيرًا إلى أن القوات البحرية كانت تعتمد على السفن البريطانية قبل عام 1389 (2010 ميلادي)، ولكن بعد توجيهات القائد الأعلى للثورة الإسلامية، بدأت عملية تصنيع المعدات البحرية، بما في ذلك السفن المتطورة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، أكد العميد البحري علي أصغر مظلومي أن "السواحل الشمالية للخليج الفارسي جميعها تعود لإيران، ومن يطمع في هذه المنطقة ويرغب في نشر الاسم الزائف 'الخليج العربي'، عليه أن يعلم أنه يجب عليه المرور على جثثنا".

وأضاف مظلومي، مشيرًا إلى السياسة السلمية لإيران: "رسالة إيران إلى العالم هي السلام والصداقة، وقد أعلنا هذه الرسالة خلال مهمتنا حول العالم، ولكننا سنواجه بكل قوتنا أي نية خبيثة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما أشار قائد المجموعة البحرية 86 إلى أن "الجمهوية الاسلامية الايرانية قد صمدت لمدة 47 عامًا، وحتى في أثناء مهمتنا حول العالم، تعرضت سفننا للعقوبات"، مضيفًا: "لقد اعتمدنا على قدراتنا الداخلية، وفي كل مكان يوجد فيه ظلم، ترفع راية المقاومة".

وكشف عن خطط الجيش لتعزيز القدرات البحرية، قائلًا: "نحن نتجه نحو تطوير المحركات النووية لزيادة قوة المقاومة والمناورة في البحر".

وأكد العميد البحري مظلومي على أن "السفن الحربية التي تفوق 5000 طن قيد الإنشاء حاليًا، حيث كانت سفننا تعتمد على التصنيع البريطاني حتى عام 1389، ومنذ ذلك الحين بدأنا في بناء السفن المتطورة، والآن نحن في مرحلة تصنيع سفن دعم من هذا النوع".

/انتهى/

رمز الخبر 1957003
یاسر المصری

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