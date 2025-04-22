بيان وزارة الخارجية الصينية عشية زيارة عراقجي إلى بكين

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن استريت تايمز، أن أعلنت بكين الثلاثاء أنها تتوقع إجراء محادثات "خاصة" مع وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي خلال زيارته للبلاد هذا الأسبوع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن البلدين سوف يركزان على "تعميق الثقة السياسية المتبادلة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية سيجري الجانبان تبادلات معمقة حول العلاقات الثنائية بين الصين وإيران والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحسب وكالة ريا نوفوستي، أضافت بكين أن زيارة عراقجي للصين لها أهمية كبيرة لتعميق الثقة السياسية المتبادلة. لقد عملت الدولتان دائمًا على تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الثنائية وعملتا على تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

في حين من المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي الصين غدا الأربعاء.

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