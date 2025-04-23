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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٧ م

الخارجية الصينية تتهم واشنطن بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية

الخارجية الصينية تتهم واشنطن بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية

اتهمت بكين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بانتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية بشكل علني، مما يقوض الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة فرضت رسومًا جمركية أحادية الجانب على السلع الصينية، مما يمثل "انتهاكًا جسيماً" لقواعد المنظمة ويضر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والنظام التجاري الدولي ككل.

وأكدت الصين أنها ستتخذ تدابير لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، بما في ذلك تقديم شكوى رسمية إلى منظمة التجارة العالمية.

كما نددت الصين بسياسة واشنطن، ووصفتها بأنها "تنمر اقتصادي" و"حرب تجارية" لا تحقق نصراً لأي طرف. وحثت الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها الخاطئة، وإجراء مناقشات صريحة على أساس المساواة والاحترام المتبادل لتعزيز التعاون وإدارة الخلافات.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة، منذ عهد ترامب وحتى إدارة بايدن، منعت تعيينات قضائية في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، مما أدى إلى شلل في آلية تسوية المنازعات، وهو ما سمح لواشنطن بمواصلة انتهاك قواعد المنظمة دون محاسبة، مما يهدد استقرار النظام التجاري العالمي.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الولايات المتحدة، منذ عهد ترامب وحتى إدارة بايدن، منعت تعيينات قضائية في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، مما أدى إلى شلل في آلية تسوية المنازعات، وهو ما سمح لواشنطن بمواصلة انتهاك قواعد المنظمة دون محاسبة، مما يهدد استقرار النظام التجاري العالمي.

/انتهى/

رمز الخبر 1957008

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