إيران تستضيف مؤتمر شنغهاي القضائي في عام 2026

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، كتب على صفحته في منصة إكس، شاركت ورئيس السلطة القضائية، في القمة العشرين لرؤساء الأجهزة القضائية في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في هانغتشو، الصين.

وأشار إلى أن ايجئي تباحث مع رؤساء وفود 8 دول، بما في ذلك الصين والهند وباكستان وتركيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان، وناقشوا تطوير وتعزيز التعاون القضائي.

وفي ختام الاجتماع تم انتخاب رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلامحسين محسني ايجئي، بالإجماع رئيسا لجمعية رؤساء الأجهزة القضائية لمنظمة شنغهاي للتعاون لعام 2026، وتقرر عقد الاجتماع الحادي والعشرين في طهران.

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