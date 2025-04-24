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٢٤‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:١٧ ص

إيران تستضيف مؤتمر شنغهاي القضائي في عام 2026

إيران تستضيف مؤتمر شنغهاي القضائي في عام 2026

اعلن نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، إن إيران ستستضيف مؤتمر شنغهاي القضائي بنسخته الواحدة والعشرين في عام 2026.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، كتب على صفحته في منصة إكس، شاركت ورئيس السلطة القضائية، في القمة العشرين لرؤساء الأجهزة القضائية في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في هانغتشو، الصين.

وأشار إلى أن ايجئي تباحث مع رؤساء وفود 8 دول، بما في ذلك الصين والهند وباكستان وتركيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان، وناقشوا تطوير وتعزيز التعاون القضائي.

وفي ختام الاجتماع تم انتخاب رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلامحسين محسني ايجئي، بالإجماع رئيسا لجمعية رؤساء الأجهزة القضائية لمنظمة شنغهاي للتعاون لعام 2026، وتقرر عقد الاجتماع الحادي والعشرين في طهران.

/انتهى/

رمز الخبر 1957039
شیرین سماره

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