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٢٣‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٣١ م

رئيس السلطة القضائية الايرانية يغادر مدينة هانغتشو متوجهاً إلى طهران

رئيس السلطة القضائية الايرانية يغادر مدينة هانغتشو متوجهاً إلى طهران

غادر رئيس السلطة القضائية والوفد المرافق له مدينة هانغتشو متوجهاً إلى طهران قبل قليل، عقب اختتام القمة العشرين لرؤساء الأجهزة القضائية في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسني إيجئي والوفد المرافق له غادروا البلاد إلى طهران قبل قليل.

توجه رئيس السلطة القضائية يوم الاثنين إلى الصين على رأس وفد قضائي رفيع المستوى للمشاركة في القمة العشرين لرؤساء الأجهزة القضائية في الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

خلال زيارته إلى هانغتشو في الصين، ألقى رئيس القضاء الإيراني كلمة في مراسم افتتاح واختتام اجتماع رؤساء الأجهزة القضائية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والتقى وناقش مع رؤساء الأجهزة القضائية وكبار المسؤولين القضائيين في الصين وطاجيكستان وكازاخستان والهند وأوزبكستان وتركيا وباكستان.

/انتهى/

رمز الخبر 1957021
جواد ماستری فراهانی

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