الرئيس الروسي بوتين يلتقي المبعوث الأمريكي ويتكوف في الكرملين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يشارك في المباحثات مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف.

ويشار إلى أنه في 11 أبريل الجاري عقد الرئيس بوتين اجتماعه الثالث مع ويتكوف في بطرسبورغ واستمر اللقاء أكثر من أربع ساعات وتركز على أزمة أوكرانيا.

ونشرت وكالة "رويترز" مسودة التسوية الأوكرانية التي اقترحتها واشنطن وقدمها ويتكوف إلى دول أوروبية وكييف في باريس في 17 أبريل وتضمنت نقاط أهمها، رفع العقوبات المفروضة على روسيا، والاعتراف بشبه جزيرة القرم والمناطق الروسية الأربع الجديدة أراضي روسية، ووقف إطلاق النار وبدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وتخلي كييف عن مساعي الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

من جهته أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة له مع مجلة "التايم" أن "القرم ستبقى مع روسيا"، محملا كييف مسؤولية بدء الحرب "بسبب حديثها عن الانضمام إلى "الناتو".

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