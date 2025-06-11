روسيا: اتخذنا التدابير اللازمة لصدّ أي تهديدات محتملة من "الناتو"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، إلى وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، قال غروشكو إنّ جميع أنشطة حلف شمال الأطلسي على الجناح الشرقي هي "في الواقع مناورة واحدة كبيرة، تجمعها فكرة عامّة تتمثّل في احتواء روسيا".

في هذا السياق، أوضح غروشكو أنّ هذه الأنشطة "مقسّمة إلى أجزاء، لتبدو أقلّ تهديداً"، وأضاف أنّ الجيش الروسي "يدرك كلّ شيء، ولذا، نحن مستعدّون لصدّ أيّ تهديدات".

ويأتي ما قاله غروشكو اليوم، على هامش "منتدى المستقبل 2050" في موسكو، بعد أن حذّر أمس الثلاثاء من أنّ بحر البلطيق "يشهد تحوّلات خطيرة، تجعله منطقة مواجهة عسكرية، مع احتمال اندلاع صراع في أي لحظة".

وأشار إلى أنّ بحر البلطيق "كان في السابق منطقةً هادئةً من الناحية العسكرية"، إلا أنّ الأوضاع تغيّرت، بفعل "المواجهة المصطنعة وشيطنة روسيا، التي يفرضها الغرب".

يُذكر أنّ مناورات "بالتوبس" السنوية لحلف "الناتو" بدأت في الـ3 من حزيران/يونيو الحالي، ومن المقرّر أن تستمر حتى الـ20 من الشهر نفسه.

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