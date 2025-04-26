قفزة في مشروع إنتاج الأنسولين الإيراني: تأمين 60% من احتياجات البلاد خلال العام المقبل

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن خياطيان أوضح في حديثه مع مراسلها ، أن الصندوق أطلق دعوة لتحديد الشركات القادرة على إنتاج الأنسولين والبلازما، حيث تم تقييم 11 شركة متقدمة، وتم تحديد خمس شركات مؤهلة بعد التقييمات الأولية.

وأضاف خياطيان أنه بعد الزيارات الميدانية والتقييمات الأكثر عمقاً، تم اختيار ثلاث شركات للحصول على الدعم النهائي، وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها في اجتماع قريب.

وأشار خياطيان إلى سياسة الصندوق في منع الاحتكار في هذه المجالات، حيث أكد على دعم حد أدنى من شركتين في كل من مجالي الأنسولين والبلازما. كما أشار إلى إمكانية دعم شركة إضافية إذا لزم الأمر.

وفيما يتعلق بحجم الدعم المالي لهذه الشركات، قال خياطيان إنه تم الاتفاق مع منظمة التخطيط والميزانية على ضخ حوالي 5000 مليار تومان في هذين المجالين خلال عامين، مما سيمكن الشركات المعرفية علمياً من الوصول إلى مرحلة التشغيل والإنتاج الضخم.

واختتم خياطيان بالقول إن التخطيط يظهر أنه بحلول منتصف العام المقبل، سيتم تأمين حوالي 60% من احتياجات البلاد من الأنسولين بواسطة الشركات المحلية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن إحصائيات أكثر دقة بشأن البلازما بعد استلام التقرير النهائي.

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