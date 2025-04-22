إيران تشارك بأحدث صناعاتها العسكرية في معرض الدفاع والأمن العراقي الـ13في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تقام الدورة الـ13 لمعرض العراق الدولي للدفاع والأمن 2025 في الفترة من 19 أبريل إلى 22 ابريل في مركز بغداد الدائم للمعارض، بمشاركة 25 دولة و300 شركة ناشطة في مجال الصناعات الدفاعية.

واستعرضت وزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية القدرات المحلية للبلاد في هذا المعرض من خلال إقامة جناح يتميز بالعمارة الإيرانية الإسلامية الأصيلة وتقديم بعض من أحدث إنجازاتها الدفاعية.

ويعرض هذا الجناح المنتجات في مجالات الأسلحة والذخائر، وأنواع مختلفة من الصواريخ، والصواريخ الدقيقة والذخائر الذكية، والمعدات الفردية، والصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة القتالية والاستطلاعية والانتحارية. كما تم الكشف للعامة عن قدرات إيران في مجالات الدفاع الجوي، والإلكترونيات، والأنظمة الكهربائية البصرية الدفاعية، والرادارات المختلفة، وأنظمة مواجهة الطائرات الصغيرة الغازية.

وعرضت وزارة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية جزءاً من قدراتها الإنتاجية في هذا المعرض، بهدف تعزيز التفاعلات الدفاعية الدولية وتطوير أسواق التصدير.

ومن بين المنتجات البارزة في هذه الفترة طائرة "شاهد 136" الانتحارية بدون طيار، والتي لاقت ترحيبا واسعا من قبل الزوار. كما تم الكشف لأول مرة عن طائرة بدون طيار جديدة، وهي عبارة عن نظام تكتيكي ذكي يتمتع بقدرات تحديد المواقع والتوجيه الجوي، مصمم ومنتج لمهام مختلفة، بهدف مواجهة التهديدات المعادية.

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