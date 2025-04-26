المتحدثة باسم الحكومة الايرانية تعلن عن تفاصيل هامة حول انفجار ميناء الشهيد رجائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى الحادث المؤسف الذي وقع في بندر عباس، قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني: "إن الحادث المؤسف الذي وقع في ميناء شهيد رجائي قيد التحقيق بشكل جدي، وتقوم المؤسسات المسؤولة بالمتابعة اللازمة حول سبب وأبعاد هذه القضية".

وأضافت المتحدث باسم الحكومة: "نطلب من كافة وسائل الإعلام وقادة الرأي العام الامتناع عن التكهنات المبكرة بشأن هذه القضية حتى اكتمال التحقيقات".

وتابعت: "ما تم تحديده حتى الآن هو أن الحاويات التي كانت مخزنة في أحد أركان الميناء وربما كانت تحتوي على مواد كيميائية انفجرت، وحتى يتم إخماد الحريق بالكامل، من الصعب الإدلاء بتعليق دقيق وخبير حول سبب وأصل الحادث".

واختتمت مهاجراني حديثها بالقول: "إن شاء الله عندما تتضح أبعاد هذه القضية فإننا بالتأكيد سنعرضها على الناس".

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