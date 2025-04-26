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٢٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:١٣ م

المتحدثة باسم الحكومة الايرانية تعلن عن تفاصيل هامة حول انفجار ميناء الشهيد رجائي

المتحدثة باسم الحكومة الايرانية تعلن عن تفاصيل هامة حول انفجار ميناء الشهيد رجائي

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الايرانية، فاطمة مهاجراني عن تفاصيل هامة حول انفجار ميناء الشهيد رجائي في جنوب البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى الحادث المؤسف الذي وقع في بندر عباس، قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني: "إن الحادث المؤسف الذي وقع في ميناء شهيد رجائي قيد التحقيق بشكل جدي، وتقوم المؤسسات المسؤولة بالمتابعة اللازمة حول سبب وأبعاد هذه القضية".

وأضافت المتحدث باسم الحكومة: "نطلب من كافة وسائل الإعلام وقادة الرأي العام الامتناع عن التكهنات المبكرة بشأن هذه القضية حتى اكتمال التحقيقات".

وتابعت: "ما تم تحديده حتى الآن هو أن الحاويات التي كانت مخزنة في أحد أركان الميناء وربما كانت تحتوي على مواد كيميائية انفجرت، وحتى يتم إخماد الحريق بالكامل، من الصعب الإدلاء بتعليق دقيق وخبير حول سبب وأصل الحادث".

واختتمت مهاجراني حديثها بالقول: "إن شاء الله عندما تتضح أبعاد هذه القضية فإننا بالتأكيد سنعرضها على الناس".

/انتهى/

رمز الخبر 1957135
جواد ماستری فراهانی

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