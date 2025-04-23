لأول مرة... قوات برية تركية تصل إلى مقديشو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب وسائل إعلام محلية، فقد نقلت القوات إلى القاعدة العسكرية التركية المعروفة باسم "تركسوم"، الواقعة في منطقة الجزيرة بمقديشو، والتي تعد أكبر قاعدة تركية في إفريقيا، وتستخدم كمركز تدريب رئيسي لقوات النخبة الصومالية "غورغور".

يذكر أنه يتمركز حاليا أكثر من 300 مدرب عسكري تركي داخل القاعدة، التي افتتحت عام 2017 وبإمكانها استيعاب نحو 1500 متدرب في آن واحد. وقد تخرج منها حتى عام 2023 حوالي 5000 جندي صومالي.

وتشير تقارير إلى أن العدد الإجمالي للقوات التركية المتوقع نشرها في الصومال قد يتجاوز 2500 جندي، رغم عدم صدور بيان رسمي يحدد الأرقام بدقة.

ويأتي هذا الانتشار بعد محادثات بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود والتركي رجب طيب أردوغان في أنقرة الشهر الماضي، حيث جددت تركيا التزامها بدعم أمن الصومال وسلامة أراضيها وتنميته الاقتصادية.

وكان البرلمان التركي قد وافق في يوليو 2024 على مقترح وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، ينص على نشر قوات تركية في مناطق في الصومال تحددها الدولتان بشكل مشترك بما يشمل مناطق نفوذ بحرية صومالية، لمدة عامين.

ولم تحدد السلطات التركية ما إذا كانت تلك القوات ستشارك في عمليات قتالية مباشرة أو تقتصر مهامها على الدعم اللوجستي والتدريب.

/انتهى/