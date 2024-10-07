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٠٧‏/١٠‏/٢٠٢٤، ٤:٥٨ م

 إيران والسعودية تؤكدان على التعاون في مجال النقل الجوي

 إيران والسعودية تؤكدان على التعاون في مجال النقل الجوي

أكد القنصل العام الإيراني في جدة، حسن زرنكار خلال لقاء رئيس مجلس إدارة مطارات جدة على أهمية النقل الجوي في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في جدة التقى رئيس مجلس إدارة مطارات جدة رائد إبراهيم المديهيم.

وفي هذا اللقاء أشار حسن زرنكار إلى زيارة الحجاج والمعتمرين الإيرانيين إلى السعودية وإلغاء تأشيرات السفر للمواطنين السعوديين للسفر إلى إيران، مؤكدا على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في هذا مجال النقل الجوي وزيادة الرحلات الجوية.

وأشار إلى أهمية النقل الجوي في توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وزيادة أعداد السياح.

كما رحب المديهيم في هذا اللقاء بتعاون البلدين وأكد على جهود حكومة وشعب السعودية ومطار جدة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

/انتهى/

رمز الخبر 1949343

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