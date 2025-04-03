استمرار المشاورات لإعادة فتح مركز طبي للهلال الأحمر الإيراني في طاجيكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال اللقاء الرسمي بين رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني والسفير الطاجيكي في طهران، تم التأكيد من قبل الطرفين على مسألة إعادة فتح المركز الطبي للهلال الأحمر الإيراني في طاجيكستان وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وفي هذا اللقاء الذي عقد في السفارة الطاجيكية بطهران، أكد الطرفان على أهمية التعاون الصحي والطبي واعتبرا افتتاح المركز الطبي للهلال الأحمر الإيراني في طاجيكستان خطوة مهمة نحو تقديم الخدمات الإنسانية عبر الحدود للهلال الأحمر الإيراني.

وفي هذا اللقاء، أشار بيرحسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إلى القدرات الطبية والعلاجية لبلادنا، معربًا عن أمله في أن يتم الانتهاء من عملية تنفيذ إعادة فتح مركز الهلال الطبي الإيراني قريبًا من خلال الدعم المتبادل.

وخلال اللقاء، أعلن السفير الطاجيكي استعداد بلاده لتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية في هذا الشأن، قائلاً: "ستستمر هذه المفاوضات من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الصحة وتطوير التعاون الإنساني".

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