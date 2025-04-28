وأفادت وكالة مهر للأنباء، أعرب مسعود پزشکیان خلال اجتماع الوفدين الإيراني والأذربيجاني عن سعادته بوجوده في أذربيجان، متمنيًا أن يكون حضورهم والتوافقات التي سيتم التوقيع عليها بداية لحركة جديدة نحو تعزيز العلاقات بين البلدين، لتشكيل نموذج مناسب للتواصل في المنطقة. كما أشار إلى ضرورة نقل تحيات قائد الثورة الإسلامية إلى رئيس جمهورية اذربيجان والآخرين.

وأضاف: "نؤمن بأهمية احترام حقوق الشعب الأذربيجاني، ويجب أن تكون قره‌باغ جزءًا من أذربيجان. إن قره‌باغ جزء لا يتجزأ من أراضي أذربيجان، ونحن نحترم ذلك. إن وجودنا في أذربيجان يهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين".

من جانبه، رحب إلهام علييف، رئيس أذربيجان، بالرئيس الإيراني، مؤكدًا أن هذه الزيارة تحمل أهمية كبيرة.

وأشار إلى أنه تم مناقشة العديد من المواضيع خلال الاجتماع، وتم التأكيد على تطوير العلاقات بما يخدم مصالح البلدين.

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