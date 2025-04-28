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٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:١٠ م

برعایة رئيسى البلدين..توقيع 7 مذكرات تفاهم مشتركة بين إيران وأذربيجان

برعایة رئيسى البلدين..توقيع 7 مذكرات تفاهم مشتركة بين إيران وأذربيجان

بحضور رئيسي إيران وجمهورية أذربيجان، تم التوقيع من قبل مسؤولي البلدين على 7 مذكرات تفاهم للتعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، مسعود بزشكيان إلى جمهورية أذربيجان، وقع مسؤولون من البلدين 7 مذكرات تفاهم للتعاون المشترك بحضور رئيسي إيران وأذربيجان.

وبالإضافة إلى البيان المشترك للزيارة الذي وقعه الرئيسان، تم أيضًا توقيع سبع مذكرات تفاهم من قبل المسؤولين المعنيين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية أذربيجان في مجالات المشاورات السياسية والنقل والتبادل الثقافي والتعاون الصحي والإعلام والاستثمار.

هذا ووصل الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى العاصمة الأذربيجانية باكو قبل ظهر البوم الاثنين واستقبله رئيس جمهورية اذربيجان، الهام علييف بشكل رسمي واجرى الجانبا بعد مراسم الاستقبال لقاء.

رمز الخبر 1957261
جواد ماستری فراهانی

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