  1. إيران
  2. السياسة
٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٦:٢٩ م

وزيرة دفاع زيمبابوي تلتقي نصير زاده في طهران

وزيرة دفاع زيمبابوي تلتقي نصير زاده في طهران

التقت وزيرة الدفاع ودعم القوات المسلحة وأجرى محادثات مع وزير الدفاع في جمهورية زيمبابوي أوبا موتشينغوري كيشيري في طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة أمير نصير زاده خلال لقائه وزير الدفاع في جمهورية زيمبابوي ، إن القارة الأفريقية حظيت دائما بمكانة خاصة في السياسة الخارجية لبلادنا بعد انتصار الثورة الإسلامية.

واكد وزير الدفاع الايراني في هذا اللقاء : إن العلاقات بين إيران وزيمبابوي لها جذور تاريخية وتقوم دائما على أساس الصداقة والاحترام المتبادلين؛ مردفا : لقد شهدنا طوال السنوات الماضية تطورا ايجابيا في العلاقات الثنائية، وأنا على يقين بأن الزيارة المرتقبة لفخامة رئيس جمهورية زيمبابوي إلى طهران ستعزز وتوطد هذه الاواصر.

كما رحب الوزير نصير زادة، بتوسيع التعاون الدفاعي وتبادل الوفود الفنية بين البلدين، مضيفا : هذا سيزيد من قدرة الردع لحكومة زيمبابوي في مواجهة التهديدات الأمنية.

في المقابل، صرحت وزيرة دفاع زيمبابوي : لقد دخلت علاقاتنا مرحلة جديدة بعد انتصار الثورة الإسلامية في ايران؛ مؤكدة بأن "الهدف الرئيسي من هذه الزيارة هو تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات".

وتابعت السيدة كاشيري : بالإضافة إلى المجالات الدفاعية، نحن نعمل على تعميق العلاقات مع ايران في المجالات الدولية والتعليمية والصحية والتعدين والزراعة وغيرها من القضايا الرئيسية التي تسهم في ازدهار البلدين.

رمز الخبر 1957268

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات