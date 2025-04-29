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٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٢٨ م

السفير الباكستاني في طهران يلتقي نائب وزير الخارجية الايراني

السفير الباكستاني في طهران يلتقي نائب وزير الخارجية الايراني

التقى السفير الباكستاني في طهران، مدثر تيبو اليوم الثلاثاء، نائب وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الباكستاني في طهران اليوم الثلاثاء مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن سعادته بهذا اللقاء.

وأوضح مدثر تيبو بشأن هذا اللقاء: "أطلعت نائب وزير الخارجية الموقر على آخر التطورات الإقليمية"، مشيرا الى التوتر الذي حدث اخيرا بين الهند وباكستان اثر وقوع هجوم ارهابي في منطقة كشمير.

وأضاف السفير: "أننا أكدنا على ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وباكستان بشكل أكبر"، معربا عن تمنيه بنجاح للمحادثات غيرالمباشرة بين ايران والولايات المتحدة التي عقدت ثلاثة جولات منها.

/انتهى/

رمز الخبر 1957309
جواد ماستری فراهانی

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