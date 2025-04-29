السفير الباكستاني في طهران يلتقي نائب وزير الخارجية الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السفير الباكستاني في طهران اليوم الثلاثاء مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربا عن سعادته بهذا اللقاء.

وأوضح مدثر تيبو بشأن هذا اللقاء: "أطلعت نائب وزير الخارجية الموقر على آخر التطورات الإقليمية"، مشيرا الى التوتر الذي حدث اخيرا بين الهند وباكستان اثر وقوع هجوم ارهابي في منطقة كشمير.

وأضاف السفير: "أننا أكدنا على ضرورة تعزيز العلاقات بين إيران وباكستان بشكل أكبر"، معربا عن تمنيه بنجاح للمحادثات غيرالمباشرة بين ايران والولايات المتحدة التي عقدت ثلاثة جولات منها.

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