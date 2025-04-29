وفد باكستاني رفيع المستوى يزور طهران ويشارك في معرض إيران إكسبو 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وفدا باكستانيا برئاسة طلحة بركي، المساعد الخاص لرئيس الوزراء، وسهيل شوكت بات، وزير الرعاية الاجتماعية في إقليم البنجاب، والسيدة ماريه قاضي، نائبة وزير التجارة، شارك في معرض إيران إكسبو 2025 خلال زيارة إلى طهران.

وقال السفير الباكستاني لدى طهران محمد مدثر تيبو في هذا الصدد: "زار الوفد الباكستاني رفيع المستوى أجنحة معرض إيران إكسبو، بما في ذلك جناح غرفة التجارة والصناعة في زاهدان، والتقى وتبادل وجهات النظر مع المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك القطاع الخاص والوفود المختلفة".

خلال هذه الزيارة، تم التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير العلاقات الثنائية بين جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

كما أعرب الوفد الباكستاني عن إعجابه بالقدرات الصناعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعا إلى تعميق العلاقات الشعبية بين البلدين الجارين.

كما أعرب طلحة بركي المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني عن عميق تعاطفه وتعازيه في الحادث الأليم الذي وقع في بندر عباس.

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