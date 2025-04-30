إيران تؤكد على تشكيل لجنة عمل بين الغرفتين الإيرانية والإماراتية في مجال إعادة التصدير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قدير قيافة في لقاء مع الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية في معرض إيران إكسبو 2025، إن هذه الغرفة عازمة على افتتاح أول مكتب تمثيلي لوكالة تنمية غرفة التجارة والاستثمار الإيرانية في الإمارات. كما ستعمل على إنشاء مكاتب تمثيلية لها في دول أخرى تدريجيا، بهدف جذب رؤوس الأموال وتسهيل وتطوير التعاون المشترك.

وفي إشارة إلى ضرورة تسهيل وصول رجال الأعمال الإيرانيين إلى ممثلية غرفة الإمارات في إيران، أضاف: "وفي هذا الصدد نطلب أن يتم التعريف رسميا بمكتب تمثيل غرفة الإمارات لدينا". ونحن مهتمون أيضًا بإنشاء مكتب للغرفة التجارية الإيرانية في الإمارات العربية المتحدة لتطوير العلاقات بين القطاعين الخاصين في البلدين.

وأكد قيافة ضرورة تشكيل مجلس إيراني إماراتي مشترك في الإمارات، مضيفاً: "في إيران شكلنا الغرفة المشتركة الإيرانية الإماراتية وهي نشطة، لكن تشكيل الغرفة المقابلة لها في الإمارات ضروري لتطوير التعاون".

وأشار إلى وجود العديد من الوفود التجارية والمعارضية التي تسافر من إيران إلى الإمارات سنويا، وتابع: "إحدى الفرص المهمة في هذا الصدد هي عقد اجتماعات B2B بين رجال الأعمال الإيرانيين الحاضرين في هذه الوفود ورجال الأعمال الإماراتيين". وأتمنى أن تتيح غرفة تجارة وصناعة الإمارات الفرصة لعقد هذه اللقاءات.

وأشار نائب رئيس غرفة التجارة الإيرانية إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين بالتعاون مع الغرف التجارية الإيرانية والإماراتية، وقال: "مقترحنا هو تشكيل لجنة عمل بين غرفة التجارة الإيرانية واتحاد غرف التجارة الإماراتية للاستفادة من إعادة تصدير المنتجات الإيرانية من الإمارات".

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