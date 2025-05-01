زيادة الأضرار الناجمة عن العواصف الجوية في البلاد؛ 6 قتلى و65 مصابًا خلال الأيام الأخيرة

أفادت وكالة مهر للأنباء، فإن الحوادث الجوية الناتجة عن الرياح الشديدة والرعد والبرق التي وقعت في الفترة الماضية أدت إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 65 آخرين.

وقد سجلت محافظة طهران أعلى عدد من الإصابات، حيث بلغت 30 حالة، تلتها محافظة خراسان الجنوبية بـ 6 إصابات، ومازندران بـ 3، ومحافظة مركزي بـ 2، وخراسان رضوي بإصابة واحدة. كما كانت محافظة طهران هي الأكثر تضررًا من حيث الوفيات، حيث سجلت حالتين، بينما سجلت مازندران ولرستان وخراسان الجنوبية ومركزي حالة وفاة واحدة لكل منها.

وبحسب الإحصائيات المنشورة، فإن 63 حالة من الأضرار كانت نتيجة الرياح الشديدة، و2 حالة نتيجة الرعد والبرق. ومن بين الضحايا، توفي 3 أشخاص بسبب الرياح العاتية و3 آخرون نتيجة صاعقة.

في أعقاب الحوادث الجوية الناتجة عن الرياح الشديدة والرعد والبرق في الأيام الأخيرة، تم الإبلاغ عن أهم الأحداث، والتي تشمل سقوط الأشجار، وتضرر لوحات الإرشاد والإعلانات، وانهيار واجهات المباني، وسقوط أعمدة الكهرباء، وتضرر السيارات، وخسارة قطعان الحيوانات نتيجة الصواعق، بالإضافة إلى زيادة تلوث الهواء مع انخفاض الرؤية.

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